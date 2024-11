Události v kultuře

Je to výživné čtení. Dozvíme se třeba, že na něj donášely čtyři zdroje na dvou kontinentech. První informoval, že se rodák z Kanady zúčastnil setkání losangeleské organizace Přátelé černých panterů, byl na jejich shromáždění s manželkou Shirley a chystal se do Evropy. Do Jugoslávie natáčet válečnou komedii Kellyho hrdinové.