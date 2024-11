Tady mladí, slyšíte nás?

To už ale neplatí, jak ukázaly poslední sněmovní a prezidentské volby. Minimálně neplatí ona neangažovanost ve veřejném prostoru a nechuť promlouvat do budoucnosti státu. Byli to totiž právě mladí a jejich oproti předchozím volbám vyšší účast, která dopomohla k vítězství koalici Spolu v roce 2021. Stejně tak to byli mladí, kteří tvořili jádra prezidentských týmů Danuše Nerudové i Petra Pavla. A v neposlední řadě jsou to mladí lidé, kteří se již několik let starají o důstojné oslavy 17. listopadu nejen na Národní třídě. Přesto, jak například vyplyne z nemalé části odpovědí v anketě o pár stránek dál, zažívá dnes ta část mladé generace, která má chuť ovlivňovat svět kolem sebe, pocit shrnutý do věty: „Jsme slyšet, ale nejsme vyslyšeni.“