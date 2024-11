Politici pod třicet: Z hodiny češtiny na magistrát

Je jedním z mladých lidí, kteří se letos v září pokoušeli v barvách některé z kandidujících stran či hnutí získat mandáty v zastupitelstvech krajů. Není to zrovna nabitý „level“ a pokus najít čtyři běžné mladé politiky z různých partají vyžaduje docela pečlivé pátrání. Kromě Pirátů jsme nakonec „uspěli“ u ANO, SPD a ODS. Na řadu věcí mají odlišné názory, ale spojuje je zájem o věci veřejné, snaha zlepšit svět okolo sebe a chuť „zakřičet“, že i jejich generace se zajímá o politiku a má k ní co říct. Na kandidátních listinách na ně zatím zbývají pozice na chvostu. Politice se ale už nějakou dobu věnují a plánují v tom pokračovat: až na jednoho (který na to ještě nemá věk) budou možná za rok kandidovat do Poslanecké sněmovny. Jaké jsou jejich ambice? Jakou mají perspektivu? Proč se rozhodli vstoupit zrovna do politiky? A co je pro ně nepřekročitelná čára, kvůli které by své partaje opustili?