Chlapíci odvedle

Tady nejste v médiu, to je takový, víte co, my si tu jen tak hrajem…“ usměrňoval nedávno Čestmír Strakatý ve svém podcastu hosta. Jenže pokud ono „my si tu jen tak hrajem“ má stotisícovou sledovanost jako Strakatý nebo několikamilionovou jako Rogan v USA, tak o médium jde zcela jistě.