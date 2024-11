Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Skončil letní čas. V pokračujícím babím létu padly na desítkách měřicích míst teplotní rekordy. U příležitosti 106. výročí vzniku Československa předal prezident Petr Pavel na Pražském hradě státní vyznamenání 56 osobnostem, které se zasloužily o stát, pomáhají druhým nebo v těžkých situacích svého života prokázaly osobní hrdinství. Československo mnohokrát změnilo své hranice i svůj charakter, byli jsme okupováni, nacistickým Německem a Sovětským svazem, teď jsme bezpečná a bohatá země, členstvím v Evropské unii a Severoatlantické alianci naplňujeme odkaz a přání našich předků, ale není to samozřejmé: Musíme dělat vše pro to, abychom svobodu, demokracii a nezávislost uhájili a předali dalším generacím, řekl v projevu k československému výročí na pražském Vítkově premiér Petr Fiala. Evropský politický web Politico informoval své čtenáře, že pokud příští rok v Česku zvítězí „miliardářský politický chameleon“ Andrej Babiš, přikloní se jím vedená země k maďarsko-slovenskému tandemu a „proruský blok v srdci Evropy se rozšíří“. Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně stoupla o 1,3 procenta, vyplynulo z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Předsedou Senátu byl opět zvolen Miloš Vystrčil. Pokračoval pomalý postup ruských okupačních sil na frontě ve východoukrajinském Donbasu. Bez ohledu na to, jak válka na Ukrajině dopadne, ruská armáda z ní vyjde silnější, než je dnes; je to nebezpečný protivník disponující plánem na přestavbu svých pozemních sil a na jejich rozmístění podél hranic se zeměmi NATO. Musíme to brát vážně, citoval i český tisk slova, která v rozhovoru pro německý časopis Der Spiegel pronesl americký generál a vrchní velitel sil NATO v Evropě Christopher Cavoli. ODS, lidovci a TOP 09 podepsali memorandum, že ve sněmovních volbách příští rok budou kandidovat opět ve společné koalici Spolu. Na hranicích mezi Evropskou unií a Tureckem pokračovalo martyrium 50 březích krav uvízlých tam už dva týdny v kamionech, které Turci odmítají pustit dál kvůli podezření na mor zvířat, a Bulharsko je naopak nechce vpustit zpět; vyčerpané žíznící krávy už začaly umírat a ochránci zvířat včetně české Společnosti pro zvířata vyzvali evropské i české politiky k okamžité pomoci zadržovanému skotu. Horská služba v Krkonoších pokračovala před blížící se zimou v obnově tyčového značení cest. Jihočeška Danuše Nováková (90) vyhrála v Olomouci celostátní finále soutěže Babička roku 2024, v jejímž rámci účastnice starší 60 let na pódiu recitují, tančí, hrají na hudební nástroj nebo předvádějí publiku vlastní tvorbu v malování, háčkování či pletení. Soutěž nám všem připomněla, že věk je opravdu jen číslo; bylo to odpoledne plné skvělých vystoupení, vtipu, hudby i ukázek toho, jak moc můžeme pro druhé udělat i v pokročilém věku a přitom si užívat života naplno. Děkuji všem babičkám, zhodnotil finále nakonec náměstek olomouckého hejtmana pro sociální oblast Martin Škurek. Každému seniorovi bych řekla, aby byl pořád aktivní, aby to špatné hodil za hlavu a vždy se na sebe raději usmál, nabídla pak vítězka soutěže Danuše Nováková z pódia svůj lék na nedávnou zprávu z průzkumů, že každého pátého zdejšího občana v pokročilém věku trápí osamělost.