Kultura/mix

Dvaadvacátý ročník Colours of Ostrava získává jasnější podobu. Vedle již oznámených The Chainsmokers se v Dolních Vítkovicích mezi 16. a 19. červencem objeví také Iggy Pop, Calin, Alvaro Soler nebo Dan Bárta s Illustratosphere. Kromě Iggyho Popa, který v Ostravě hrál před 15 lety s kapelou The Stooges, se vrací také francouzské duo Justice. To drželo dlouhou dobu prvenství v objemu techniky, kterou si na festival v roce 2017 dovezlo. Tentokrát Justice chystají novou audiovizuální show navázanou na aktuální album Hyperdrama.

