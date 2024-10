Vnitroblok je největším bohatstvím domu 

Osmdesátník Jaroslav Jelínek prožil dětství ve vnitrobloku na pražské Floře. S rodiči se tam jako malý kluk nastěhoval ve čtyřicátých letech. Velký otevřený dvůr tehdy sloužil třeba ke skladování dřeva a uhlí, ale on na prostor vzpomíná jako na velké hřiště. „Hráli jsme si ve skupině dětí v rozmezí od šesti asi tak do patnácti let. A bylo nás běžně tak třicet nebo čtyřicet,“ vypráví.