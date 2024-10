Pokračování v boji je otázka našeho přežití. I vašeho

Je to otázka politické vůle. Mark Rutte již jako předseda vlády Nizozemska naprosto chápal podstatu této války, chápal agresivitu Ruské federace. Nizozemsko za jeho vlády podporovalo Ukrajinu, jak jen to šlo. Svou první návštěvou na Ukrajině ve funkci generálního tajemníka NATO samozřejmě jasně ukazuje, že nadále zřetelně vnímá, kdo dnes pro Evropu představuje hlavní nebezpečí. A kdo dnes představuje hlavní nebezpečí pro Alianci jako takovou. NATO je každopádně kolektivní orgán, a podle toho se dělají a přijímají rozhodnutí. My tomu rozumíme. Nejde jen o Nizozemsko a další státy, které naše úsilí stát se členy Aliance podporují. Jsou různé pohledy, členové NATO musí v diskusi ohledně budoucnosti Ukrajiny v Alianci najít shodu. Tomu musí předcházet kolektivní pochopení, že pro bezpečnost Evropy je důležité, aby Ukrajina do NATO skutečně vstoupila, protože je ochranným štítem proti rozpínavosti Ruska.