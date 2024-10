Rozpočet plný problémů. Přitom pořádek ve veřejných financích byl hlavní slib Fialovy vlády

O něco méně jednoznačné to je s druhou předností, kterou se snažili vládní politici prodat, tedy se snižováním schodku státního rozpočtu. Vláda Petra Fialy chtěla každý rok rozdíl mezi příjmy a výdaji snižovat zhruba o 75 miliard, jelikož v pandemických letech dosahoval výše až 420 miliard korun. Letos bude zřejmě schodek ve výši 282 miliard korun, na poslední chvíli vzrostl o 30 miliard kvůli nákladům spojeným s povodněmi, i tak ale bude o 80 miliard nižší než v roce předešlém. Viditelnou obětí vývoje je ale zejména školství, které ani na třetí pokus nedostalo objem peněz, který by do něj vláda měla posílat, pokud by dodržovala vlastní programové prohlášení.