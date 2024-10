Hluboký ponor do nudlí

Muž s postavou stěhováka, který vynese piano klidně do čtvrtého patra, rozhrne něžně do sněhobílé mouky na pracovní desce důlek, rozklepne do něj vejce a rozšlehává je vidličkou. Pak začne zpracovávat těsto. Nejprve rukama a poté dlouhým válečkem a jeho síla se tady ukazuje jako výhoda. Rozválet těsto na téměř průsvitný plát není dřina, ale – jak říká Evan Funke, šéfkuchař stejnojmenné restaurace v Beverly Hills – „pro tělo pořádný záhul“, kdy se tisíckrát opakuje stejný pohyb a klouby dostávají pořádně zabrat. „Proto jsem si to vybral. Málokdo si uvědomuje, co vlastně znamená umět udělat těstoviny,“ říká šéfkuchař v úvodním dílu série Chef’s Table: Noodles (Šéfkuchařův stůl: Nudle).