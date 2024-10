Na Pražském hradě skončila dvoutýdenní výstava korunovačních klenotů a zlatý poklad byl uložen zpět do Korunní komory v Chrámu sv. Víta. Zemřel Dániel Karsai. Noviny přinesly zprávu o dalším postupu ruských okupačních sil do nitra Ukrajiny a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj charakterizoval situaci na východě své země jako „velmi složitou“. Davy houbařů zaplnily lesy na jižní Moravě. Prezident Petr Pavel přijal návrh premiéra Petra Fialy na odvolání pirátského ministra Ivana Bartoše pro neschopnost zdárně dotáhnout do konce ostře sledovaný projekt digitalizace zdejšího stavebního řízení a členové Pirátské strany si pak v odpovědi na toto „vítězství kmotrů“ odhlasovali odchod celé partaje z vlády. Konečně jdeme nakopat zadek jak populistům a polofašounkům na jedné straně, tak konzervativní vládě, která roky brzdila naše priority a nápady, přivítal po hlasování návrat do opozice člen republikového výboru strany Lukáš Hejduk. Předseda klubu pirátských poslanců Jakub Michálek pak na rozlučkové tiskové konferenci občanům vzkázal, že nebýt Pirátů a jejich snahy prosadit ve vládě zvýšení rodičovského příspěvku, „tak tady rodiče s malými dětmi jedí v době drahoty ‚hlínu‘“. Na Jesenicku začali s demolicí velkou vodou poničených domů. Ve vytopených oblastech se potvrdily už tři případy horečky z krysího kousnutí. I když to nikdo navenek nechce říct, je to tak, že lidi nechtějí, aby se jejich děti dívaly na staré; z toho mě úplně mrazí, že takové lidi tady máme, komentoval jeden z obyvatel Horní Lidče skutečnost, že naprostá většina jeho sousedů v referendu odmítla radnicí dlouho připravovaný a už rozestavěný projekt domu pro 25 seniorů v areálu obce. Bývalý nizozemský premiér Mark Rutte vystřídal Jense Stoltenberga ve funkci generálního tajemníka Severoatlantické aliance. Agentury přinesly zprávu, že v Rusku byli obviněni čtyři tamní vojáci ze „skupinového překročení pravomoci za použití násilí a mučení, které z nedbalosti způsobilo smrt oběti“, čehož se podle ruských vyšetřovatelů dopustili tím, že unesli a v nepoužívaném dole pak umučili svého zahraničního spolubojovníka, amerického občana Russella Bentleyho (64), který z USA odešel v roce 2014 bojovat po boku proruských separatistů proti Ukrajině, letos v dubnu zmizel v Rusy okupovaném Doněcku a později byl nalezen mrtev, zavražděný jen tak pro zábavu silnými elektrošoky. Do toho je vám úplný ho*no, dejte mi pokoj, nebo si to s vámi vyřídím jinak, odbyl primář chirurgického oddělení domažlické nemocnice Jindřich Křižan dotaz serveru Novinky.cz, zda je pravda, že nedávno na Tachovsku v těžké opilosti obrátil své auto na střechu a je za to vyšetřován policií; Křižan nastoupil na post domažlického primáře po Michalu Kravcovi, který musel odejít poté, co skončil před soudem za záměnu vzorku své krve, kterou se chtěl vyhnout postihu za jízdu v opilosti; na okraj obou těchto případů připomenuly zpravodajské servery i loňskou pokutu 50 tisíc korun pro dalšího domažlického lékaře, kardiologa Jurije Talanova, který opilý nutil pacienta s podezřením na infarkt dělat dřepy a kliky, a když pak volal sanitku se žádostí o převoz kolabujícího muže do špitálu v Plzni, tvrdil dispečerce, že pacienta „posílá za doktorem Mengelem, se kterým to už má domluvené“. Z jihočeské Zoo Na Hrádečku unikli na svobodu dva psi ušatí a majitelé zahrady po nich vyhlásili zatím marné pátrání.

