Českem se prohnala velká voda a ministerstvo financí přidalo do rozpočtového schodku 30 miliard korun na odstranění odhadnutých škod. Uvědomme si, že pokud jsme teď stoletou vodu zaregistrovali v České republice za posledních 30 let třikrát, tak je to najednou velice nebezpečný signál, řekla v rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas meteoroložka a klimatoložka Taťána Míková. V celé zemi včetně povodněmi těžce postižených oblastí se konaly krajské volby. Na Pražském hradě byla zdarma otevřena výstava s českými korunovačními klenoty. Evropský parlament drtivou většinou přijal rezoluci vyzývající všechny státy Evropské unie, aby zrušily současná omezení zakazující Ukrajině pálit západními zbraněmi na ruské území; čeští europoslanci z vládních stran byli pro, zástupci opozičního hnutí ANO rezoluci nepodpořili. Nyní poskytujeme vojenské vybavení do války – tehdy jsme mohli poskytnout vojenské vybavení, abychom válce zabránili, vrátil se odcházející generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v rozhovoru pro média do doby před ruským vpádem na Ukrajinu, kdy Západ odmítl ukrajinské žádosti o zbraně na obranu proti hrozící agresi, protože se obával, že by něco takového mohlo Rusy rozzlobit. Příjmy státu z daní zaplacených ukrajinskými uprchlíky už o 4,5 miliardy přesáhly rozpočtové výdaje na péči o ně, spočítali statistikové ministerstva práce a sociálních věcí. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen jmenovala ministra průmyslu Jozefa Síkelu komisařem pro mezinárodní partnerství a rozvojovou politiku Evropské unie. Jsme z toho, jak se říká, trochu na větvi a nemáme do budoucna žádnou vidinu, protože jsme počítali s tím, že tři roky strávíme tady, řekl tisku nastupující student pardubické univerzity Martin Macan poté, co se dozvěděl, že jej tamní katedra dopravního letectví sice přijala ke studiu oboru Technika, technologie a řízení letecké dopravy, ale zapomněla jej informovat, že příští rok už nechce pro tento obor žádat o licenci, a studium proto skončí. Okresní soud v Karviné podmínečně propustil z vězení Jaromíra Lukeše odsouzeného v roce 2009 ke dvaadvaceti letům ztráty svobody za rasově motivovaný žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově, při kterém utrpělo rozsáhlé popáleniny s doživotními následky dvouleté děvčátko; zástupci rodiny proti propuštění protestovali, ale vězeňská služba a státní zástupce naopak Lukeše jako „zcela změněného a polepšeného“ v žádosti o podmínku podpořili. Celosvětová veřejnost si teď klade otázku, kolik takových žen může ještě existovat, protože ani o tomto případu jsme se nemuseli dozvědět a většina mužů také nejspíš nebude takto systematicky dokumentovat svoje zločiny, komentovala politoložka Eva Svobodová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy právě probíhající francouzský proces s tamním občanem a na veřejnosti i pro svou ženu dokonalým manželem Dominiquem Pélicotem (71), o němž zcela náhodou vyšlo najevo, že deset let dával své manželce silné dávky prášků a omámenou do bezvědomí ji pak nechal znásilňovat na internetu objevenými komplici, přičemž si vše natáčel a archivoval v počítači. Meteorologové upozornili občany, že minimálně na začátku příštího týdne bude převládat slunečné počasí s teplotami šplhajícími odpoledne až k letním hodnotám.

