Motolské vyhlídky

Začneme od nejhoršího – měření tlaku. Zapínám digitální všechnoměřák na zdi, dceři se pokusím nenápadně upevnit manžetu na nožičku a zmáčknout start. Nezdá se jí to a šije sebou. Snad ji na těch několik minut zabaví stahování a vytahování rolet na okně. Já koukám do údolí a na protější zalesněný kopec. V dálce vykukuje kousek usedlosti Cibulka, která se právě přestavuje na dětský hospic. Vyloženě pěkný výhled.Tlak změřen a dítě přebaleno. Beru si jablko a jdeme do herničky čekat na 12. hodinu, kdy mají proběhnout odběry krve.