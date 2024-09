Deset českých zpráv

Česko navštívil jihokorejský prezident Jun Sok-jol. Jednal se svým protějškem Petrem Pavlem a také s premiérem Petrem Fialou (ODS). Společně navštívili v Plzni závody společností Doosan Škoda Power a Škoda Jaderné strojírenství. V Praze se politik zúčastnil česko-korejského podnikatelského fóra. Jun Sok-jol do Prahy dorazil zhruba dva měsíce poté, co vláda rozhodla o tom, že dva nové reaktory v Dukovanech má postavit jihokorejská KHNP. Energetická společnost ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.