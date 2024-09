Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Pátrání po zatoulaném kotěti v kolejišti stanice Anděl zastavilo na hodinu provoz linky B pražského metra. Odletěly vlaštovky. Podle dat zahrnujících miliardy měření meteorologických stanic po celé planetě zažily svět i Evropa letos nejteplejší léto od začátku měření, informovala meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Tropické počasí vystřídal strmý pád teplot a vytrvalé silné deště; na Šumavě napadl první sníh. Kvůli hrozícím povodním byly maximálně vyprázdněny přehrady a premiér Petr Fiala svolal Ústřední krizový štáb. Na pražské Čertovce se uzavřela protipovodňová vrata. Já věřím, že i saští kolegové pochopí, že most, který už fakticky spadl, teď nemůže mít přednost a prioritu před ochranou majetku a života občanů nejenom – a to zdůrazňuji – České republiky, ale právě také Německa, vysvětlil ministr zemědělství Marek Výborný, proč Česko nevyhovělo žádostem saských úřadů a kvůli očekávaným extrémním srážkám nesnížilo, spíš upouštěním přehrad naopak zvýšilo průtok na Labi, což Němcům zkomplikovalo práce na odstranění trosek mostu, který se zničehonic zřítil do Labe v Drážďanech. Lékařské odbory a Česká lékařská komora vyzvaly lékaře a další zdravotníky, aby v případě nedohody o zvýšení platů k 30. říjnu podali v nemocnicích výpověď z přesčasových hodin. Na tisíce zdejších škol i v dalším týdnu rozesílali neznámí pachatelé e-mail vyhrožující odpálením skryté bomby a ministr vnitra Vít Rakušan upozornil veřejnost, že tyto – velmi pravděpodobně ze zahraničí orchestrované – útoky mohou pokračovat i několik týdnů s cílem vystrašit lidi a přetížit policii. Ruské snahy o polarizaci veřejnosti, šíření dezinformací či sabotážní aktivity představují vážné bezpečnostní riziko, kterému se Česko bude muset věnovat i v předvídatelné budoucnosti, konstatovala Bezpečnostní informační služba ve své čerstvě zveřejněné výroční zprávě, která opět označila Rusko za největší hrozbu bezpečnosti a svobodě České republiky a varovala veřejnost, že „riziko vysílání tzv. cestujících důstojníků či spolupracovníků ruských zpravodajských služeb na české území zůstává vysoké“. Komunistická strana začala na svém e-shopu prodávat za 279 korun tričko s potiskem „Lenin je in“. Šéfové armád Severoatlantické aliance se ke svému pravidelnému výročnímu jednání sešli poprvé v Praze. Předseda senátu Miloš Vystrčil navštívil Ukrajinu. Při pokusu zaměstnanců vykouřit vosy usazené ve střešní konstrukci shořel městský bazén v Českém Krumlově a stavba nového byla odhadnuta zhruba na půl miliardy korun. Roční provoz bazénu stál město deset milionů korun, letos tedy ušetříme pět a dáme je rovnou do této nové kapitoly, řekl k věci českokrumlovský místostarosta Dalibor Uhlíř (Český Krumlov rozumem a srdcem). V tádžikistánském Pamíru se na nezpevněné cestě zřítila ze svahu speciální Tatra 815 vezoucí účastníky expedice kolem světa; po patnácti metrech zastavily další pád stromy a nikomu z posádky se nic nestalo. Po úspěšném odstřelu nalezené letecké pumy z druhé světové války obnovila firma Orlen opět provoz v areálu své chemičky Unipetrol v Záluží u Litvínova. Poslanci přehlasovali veto Senátu (který chtěl jiné datum) a definitivně schválili, že nový památný den v kalendáři – Den samizdatu – se bude každoročně slavit 12. října.