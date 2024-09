Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Na většině tuzemských měřicích stanic opět padaly teplotní rekordy a průvodem po Champs-Élysées na náměstí Svornosti odstartovaly v Paříži 17. letní paralympijské hry. Do Prahy se na pravidelnou výroční poradu sjeli čeští velvyslanci. Jako dřív rozhodně ne, protože teď chodím s holí, a to se fotí daleko hůř, odpověděl známý fotograf a člen agentury Magnum Photos Josef Koudelka (86) na dotaz moderátora Radiožurnálu „Stále ještě fotíte jako dřív?“. Skok sebevraha z mostu přímo na vozovku uzavřel na dvě hodiny dálnici D7 u Loun. K historicky první schůzi zasedl Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Pod názvem Nos na stůl představilo České centrum v Tokiu japonské veřejnosti keramiku a porcelán studentů pražské UMPRUM. Po mnohadenních přípravách byla odpálena nevybuchlá letecká puma nalezená před měsícem v areálu litvínovské chemičky Unipetrol. Já ji nezažil, zažil jsem jen její důsledky, byli jsme okupováni a poníženi a v důsledku toho jsme roky trpěli; osobně v tom vidím poučení, že někdy stojí za to se bránit, i když v té době nemusí výsledek vypadat dobře: kdybyste se jako jednotlivec někde nechal fackovat bez obrany, asi byste z toho neměl dobrý pocit a do budoucnosti by vás to ovlivnilo. Nevím, proč by to mělo být jiné s národem, odpověděl náčelník Generálního štábu Karel Řehka na otázku serveru Novinky.cz „Mluvíme spolu v době výročí 21. srpna, takže se nemohu nezeptat na invazi z roku 1968“. Humanitární organizace Člověk v tísni vyhlásila sbírku SOS Krajina v tísni, z jejíhož výtěžku chce podle komuniké „zastavit vysychání zdejší půdy a lesů, zastavit masivní úbytky orné půdy a mizení důležitých druhů rostlin a živočichů a podpořit zde obnovu zdravé, pestré krajiny schopné zadržovat vodu, čelit suchům i povodním, ve které se lidem bude dobře žít a hospodařit“. Nebe nad Jindřichovým Hradcem zaplnily horkovzdušné balony. Nůž není pro islamisty posvátný, mluvčí Islámského státu dokonce nedávno prohlásil: „Je nám jedno, jak zabíjíte nevěřící. Když to funguje s noži, tak s noži. Pokud ale chcete najíždět autem do davu, udělejte to takto,“ citoval český tisk slova, kterými německý expert na terorismus Peter R. Neumann komentoval debatu německých politiků o zákazu určitého typu nožů poté, co syrský uprchlík v náhlém útoku na návštěvníky městských slavností v Solingenu ubodal tři lidi a šest dalších vážně zranil; Neumann zároveň varoval, že množící se útoky islamistů na náhodné kolemjdoucí s nožem v ruce jsou teprve začátkem a že evropskou veřejnost zřejmě v blízké době od teroristů čeká „něco mnohem většího“. Kvůli údajné zpronevěře milionových dotací určených na integraci ukrajinských uprchlíků podal státní zástupce obžalobu na zakladatele nadace Help Ukraine Vladimíra Gergela. Je to prasárna, stejné jako ukrást někomu náhrobek; nejsem extra pověrčivý, ale toho bych se docela bál, komentoval ředitel Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem Vladimír Cisár skutečnost, že z lesní lokality U Pytláka za Vojtěchovem na Žďársku ukradli neznámí pachatelé památkově chráněný smírčí kámen oznamující kolemjdoucím, že „lieta Panie 1569 tu nedeli po sv. Vaclave zabit jest tuto Petr syn Chrasty z Albrechtic od Jana myslivce pernštejnského Bůh milostiv racz byti dussi jeho“. Meteorologové oznámili, že tropy budou pokračovat i v září.