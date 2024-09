Stany nad Oslavou

Zamíříme do šapitó, kde je vždy mezi prvním a druhým koncertem divadlo pro děti; Terezce se asi líbí, protože nechce odejít. (Stejně ji ale víc fascinují misky naplněné pískem, do kterých kuřáci típají cigarety – mami, koukni, to je dort a má svíčky!) Mám radost – čekala jsem záchvaty pláče z vyčerpávajícího dne, místo toho se obě dobře bavíme. A stejně tak následující dny – za dohasínajícího deště trsáme na skotské Firelight Trio, později publikum roztančí západoafrická hudba (na koru fantasticky hraje Sona Jobarteh), s manželem se jdeme naučit základní kroky argentinského tanga (dcera za námi střídavě přibíhá s telefonem v ruce a snaží se nás přesvědčit, že s ní máme jít do dobře vybavené dětské herny), posloucháme hudbu z všemožných koutů světa a pak v noci ještě nášup v podání pravidelných nočních session u táboráku, kam si chodí zahrát a zazpívat organizátoři, účastníci a nezřídka i vystupující, letos třeba americká hráčka na banjo Kelly Hunt. (To je za mě jediná bolest těchto Folkovek: nový farář totiž nepovolil, aby kemp byl jako vždy ve větším klidu farní zahrady. Pomyslím si něco o tom, jak si my katolíci sami pod sebou řežeme větev, a jdu si lehnout s očekáváním nočního polobdění za zvuků hudby.)