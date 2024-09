Nekraďme jim budoucnost

Ve vzdělávání asi nejcitelnější změnou je, že od nového školního roku už nepokračuje podpora ukrajinských asistentů pedagoga, kteří hráli při začleňování těchto dětí důležitou roli. Díky Lex Ukrajina se podařilo do podmínek začleňování a vzdělávání uprchlíků rychle vnést řadu pozitivních změn. Je ale zároveň potřeba zakotvit potřebné úpravy dlouhodobě a systémově přímo do školské legislativy, a to pro všechny děti, které mají nedostatečnou znalost českého jazyka.