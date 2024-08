Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Zemřel Fanda Pánek. Cena zlata se vyšplhala na rekordních 57 tisíc korun za troyskou unci. Z 1,4 na 1,1 snížilo ministerstvo financí odhad letošního růstu ekonomiky. Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš dostal covid. Uplynulo 56 let od chvíle, kdy do Československa vtrhly Ruskem vedené armády Varšavského paktu a na dvacet dlouhých let dosadily k moci kliku zdejších komunistických kolaborantů vedených bratislavským právníkem Gustávem Husákem. Jsem přesvědčen, že na 21. srpen 1968 můžeme a máme být jako národ hrdí, měli jsme oběti a musíme si je připomínat, zároveň také nezapomínejme na to, co se stalo potom, když došlo k normalizaci, lámaly se charaktery a začala vyrůstat generace, ke které také patřím a které rodiče doma říkali: „Hlavně nevyčnívej, do ničeho se nemíchej, nic neříkej, mohlo by tě to velmi mrzet.“ V takové době jsme žili a musíme si to přiznat, pokud má dojít ke smíření a k tomu, abychom měli sílu, že se to už nikdy nebude opakovat, řekl před budovou Českého rozhlasu při vzpomínce na oběti prvních dnů ruské invaze předseda Senátu Miloš Vystrčil. Padesát osm procent dotázaných Čechů vyjádřilo v průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění souhlas s výrokem „Lidé jako já si dnes musí dávat pozor na to, co veřejně říkají, aby se nedostali do problémů s policií“ (v případě záměny policie za zaměstnavatele souhlasilo s výrokem o čtyři procenta lidí méně). Na stanici pražského metra Křižíkova spadl do kolejiště nevidomý muž a přes snahu přítomných lidí mu pomoci jej usmrtila právě přijíždějící souprava. V areálu chemičky v Záluží u Litvínova byla nalezena puma z druhé světové války a policie kvůli tomu uzavřela silnici a železnici mezi Mostem a Litvínovem. Bránící se Ukrajina má právo útočit jak proti vojenským cílům, tak i proti cílům strategického charakteru, což jsou i produktovody, jako je Nord Stream; takže pokud by byl útok zaměřen na to, jak přerušit dodávky plynu a ropy do Evropy a zpětně peněz Rusku, pak by – a kondicionál říkám schválně – to byl legitimní cíl, odpověděl prezident Petr Pavel v podcastu PoliTalk na dotaz novinářky, co říká na zatím nepotvrzené informace, že za dva roky starým bombovým útokem na rusko-německý plynovod Nord Stream možná stojí ozbrojené síly Ukrajiny; mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharovová pak za tento výrok nazvala českého prezidenta „šokujícím vyvrhelem, který mluví jako představitel zakázaných teroristických buněk“. Několik set místních obyvatel sledovalo odstřel 75 metrů vysokého komína sirkárny Solo v Sušici. Pět nákladních aut naložených kamením testovalo estakádu přes Labe na silničním obchvatu Jaroměře. Ale já vypadám mnohem lépe než ona. Mnohem lépe. Mnohem lépe. Jsem mnohem hezčí než Kamala, citoval i zdejší tisk slova, kterými kandidát na post prezidenta Spojených států Donald Trump reagoval během jednoho ze svých předvolebních mítinků na zmínku komentátora listu The Wall Street Journal, že jistou výhodou Trumpovy protikandidátky Kamaly Harris je to, že je to „krásná žena“. Při školním výzkumu u Těšetic na Znojemsku objevili archeologové hrob šestiletého dítěte z mladší doby kamenné. Víkendové teploty opět vystoupaly až k 35 stupňům Celsia. V brněnské zoologické zahradě byla kvůli potížím s dechem a nechuti k jídlu utracena osmnáctiletá žirafa oslovovaná tamními zaměstnanci jako Tosha.

