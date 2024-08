Nechť visí loď nad potokem

Letošním tématem tábora je středověká hanza, která je úzce spjatá s námořním obchodem. Slavnosti zahajujeme zavěšením modelu lodi mezi stromy nad potok lemující tábořiště. A není to jen tak nějaká loď. Má stěžeň, plachtu, osm párů vesel, příďovou figuru, palubu tvořenou provazy z trávy. Když jsme včera dostali zadání její konstrukce, většina z nás si myslela, že nemáme šanci. Postavit třímetrovou loď se stejně vysokým stěžněm, patřičně ji vyšperkovat a zajistit, aby se při přenosu nerozpadla? Za jedno odpoledne a v polních podmínkách? Po prvotním překvapení a zmatku jsme se rozdělili do pracovních skupin, každý dělal, co uměl, a výsledek teď neseme na ramenou k vodě. Všichni jsme napjatí, jestli se loď podaří upevnit tak, aby se nepřeklopila nebo nespadla. Vážou se uzly, pokřikuje se z jednoho břehu na druhý, kapela hraje gotické písně, v potoce stojí deset lidí a podpírají tělo lodi zespodu. Po chvíli, která se zdá jako věčnost, je loď stabilizovaná a mně připadá, že se snad ještě zvětšila. Nadšeně tleskáme a ceremoniál pokračuje. Vedoucí čtyř družinek žehnají lodi. Když přijdu na řadu, namočím metličku z větví do potoka a pocákám záď lodi s přáním, aby měla sílu k překonání všech překážek.