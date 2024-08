Události v kultuře

Znovu jsem si to uvědomil minulou středu na zahájení Mezinárodního festivalu nového cirkusu Letní Letná. Přehlídku trvající do začátku září odstartoval francouzský Cirque Le Roux s kusem Entre Chiens et Louves, k jehož názvu máme v češtině pěkný ekvivalent hodina mezi psem a vlkem. V inscenaci tenhle podivný meziprostor, kdy je od sebe těžké odlišit dobro a zlo, symbolizovalo přecházení mezi časovými rovinami, genderem, divadlem a akrobacií. Na komplikovaném ději nakonec (jak už to u nového cirkusu bývá) zas tolik nezáleželo, důležitější byly zhmotněné emoce. A ty se tu podobně jako u sportu předávají pohybem.