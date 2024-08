Mýtus o Češích milujících cash

Když končila Elektronická evidence tržeb (EET), byly slyšet obavy, že se Česko vrátí do doby hotovostní a obchodníci budou ve velkém krátit daně. Také by se zkomplikoval život 77 procentům Čechů, kteří chtějí platit výhradně kartou. Nic z toho se ale nenaplnilo, stal se pravý opak. Počet karetních transakcí, jejich objem i množství míst, která digitální platební styk umožňují, totiž roste, a to dokonce více než v éře EET.