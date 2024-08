Rozpáleným skanzenem

Do Tiraspolu, hlavního města Podněsterské moldavské republiky, nás v 7.30 odveze vlak, který se mimochodem objevil i ve videoklipu písničky Trenulețul. V tiraspolské nádražní hale visí cedule s trasami a odjezdy nejrůznějších vlaků: Kišiněv–Moskva, Kišiněv–Oděsa, Kišiněv–Minsk. Všechny jsou zrušené. Nejspíš kvůli válce na Ukrajině, raději se však na nic neptáme. Místo razítek do pasu dostáváme jen papírky s datem a několika dalšími údaji. Prý je nesmíme ztratit. Před nádražní halou se povalují psi se zelenými klipy na uších na znamení toho, že jsou očkovaní. Když nás vidí, zvedají se a líně se přesouvají o kus dál. Kočka, kterou potkáváme cestou do centra města, se už přesunout nedokáže. Musí tu ležet dlouho, spadané květy ze stromu ji pokryly jako napadaný sníh. Requiescat in pace.