Respekt/Despekt

despekt Málo velkorysý ČOV

Český olympijský výbor chce po pořadatelích různých dětských vědomostních olympiád, aby jim už neříkali olympiády, ale jinak. Kdyby tak neučinili, mohlo by být ve hře, že by nezískali finanční podporu státu. K velké olympiádě patří nejen fair play, ale i velkorysost, ČOV by ji mohl projevit také.