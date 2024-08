Nikdy není pozdě na váš úspěch

Ve středním věku mu elán začal docházet. Svému příteli tehdy napsal: „K tomu mohu napsat jenom to, že většina studií, do nichž jsem se pustil, přinesla pouze negativní výsledky, a protože se děsím zasloužené kritiky, rozhodl jsem se pracovat tiše v ústraní až do chvíle, kdy se snad budu cítit schopen výsledky svého úsilí teoreticky obhájit.“ Od svých šestačtyřiceti do šestapadesáti let, tedy v období, kdy je většina malířů (včetně některých jeho současníků) na vrcholu sil, nevystavil na veřejnosti jediný obraz.