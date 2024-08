Nejlepší je, když se neshodneme. Proč jsou tak populární knižní kluby

Je to vidět na širokém rozpětí akcí počínaje nynější olympiádou a konče vyprodanými koncerty. Naplno se potvrzuje, jak nám během pandemických let chyběl přímý kontakt s jinými lidmi, který nemůže vynahradit stále intenzivnější pobyt v on-line prostoru; nebo je možná jednou z příčin zájmu o živý kontakt. A promítá se to i do činnosti zdánlivě z principu osamocené, jako je čtení. „Nejde sice o úplnou novinku, ale celosvětový dosah knižních klubů, jejich rozmanitost a popularita jsou dnes větší než kdy jindy,“ konstatuje ve Financial Times indická novinářka, literární kritička a spisovatelka Nilanjana Roy.