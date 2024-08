Milujte se a množte se

S tím samozřejmě stárne populace a na jednoho ekonomicky aktivního jedince připadá stále více ekonomicky neaktivních. V Itálii připadalo v roce 1950 na jednoho člověka staršího 80 let 17 dětí ve věku do 10 let. Dnes je tento poměr 1 : 1. Ratingová agentura Moody’s se vyslovila ve smyslu, že „zatímco se demografie tradičně zohledňovala ve středně a dlouhodobém výhledu, dnes už prakticky zasahuje do úvěrových profilů států“. Jinými slovy už se nám demografický trend zhmotňuje před očima. V Japonsku z veřejného prostoru mizejí děti a fabriky na dětské pleny mění výrobu na pleny pro seniory, ale klesá i hladina inovativnosti – a narůstá státní dluh. Je zjevné, že armádu důchodců – a je jedno, jestli vlastní děti měli, či nikoli – už brzy nebude možné zaplatit. Řada vlád bije na poplach a přichází s pronatalitními programy.