Vzhledem k náhlému příliš vysokému chvění turbíny musel být odpojen druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Kolem Kraslic na Sokolovsku proběhlo s duněním a chvěním zemětřesení o síle 2,6 Richterovy stupnice. Noviny oznámily, že Rusko po obrovských ztrátách na životech ukončilo svůj druhý pokus o dobytí východoukrajinské metropole Charkova a polevilo v tamní ofenzivě. Nemáme dostatek vojáků, na frontu házíme i raněné, kteří se ještě úplně nevyléčili, a z řečí o zmrazení konfliktu je jasné, že Moskva cítí, že nemůžeme vyhrát, citovala média slova, kterými situaci na frontě zhodnotil ruský ultranacionalista, dosavadní hlasitý propagátor dobyvačné války a zakladatel Klubu rozhněvaných vlastenců Maxim Kalašnikov. Chrudim zavedla bezplatnou MHD pro válečné veterány. V Orlové byla v rámci rekultivace krajiny poslána řízeným odstřelem k zemi osmdesátimetrová těžní věž uzavřeného Dolu Lazy. Na pardubické centrální třídě Míru se rozmohli zloději kol. Ve vídeňské nemocnici uprostřed členů rodiny zemřela Diana Sternbergová. Svou šlechetnou pomocí velmi významně přispěla k uskutečnění řady dobročinných projektů a pomohla tak bezpočtu potřebným lidem, glosovala její smrt organizace Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, mezi jejíž zakládající členy majitelka zámku v Častolovicích patřila. Deficit státního rozpočtu dosáhl na konci července 192,3 miliardy korun – o 14 miliard víc než v červnu, ale o 22 miliard méně než před rokem touto dobou. Na regionální tratě v Plzeňském kraji vyjely nové dvouvozové vlaky RegioFox s motorem Rolls-Royce. Organizace Naše kultivovaná města uspořádala na Vachově ulici v centru Brna první český experiment s takzvaným taktickým urbanismem: ulice se proměnila v obývák, auta udělala na šest měsíců místo stolkům, křeslům, květinám a prostoru pro bavící se rodiny s dětmi či kulturní akce. I na Vachově ulici bylo nejtěžší neustále dokola lidem vysvětlovat, co to vůbec je, oni se toho hrozně báli; nevím, z čeho ten strach pramení, ale myslím si, že některé národy, které se bojí míň, mají větší úspěch, i co se týká například stavby dálnic a podobně. My se opravdu zdráháme úplně všeho, nechceme nést odpovědnost za nic, co děláme, a pak ten benefit pro život nebo pocit nějakého naplnění z práce máme velice malý, odpověděla designérka Našich kultivovaných měst Veronika Rút na otázky veřejnoprávního rozhlasu „Jak je na tom Česko obecně? Daří se tyto změny líp prosazovat, jsou jim města otevřená? Jakou máte zkušenost?“. Řetězec supermarketů Albert požádal o zrušení webové adresy Albertova krutost.cz, na které aktivisté ze spolku Obraz filmem zachytili strašné životní podmínky kuřat v halách dodavatelů, od nichž Albert maso kuřat po porážce odebírá a dál pak prodává; rozhodčí centrum pro české domény návrhu nevyhovělo. Trvalo nám dlouho, než jsme poskládali všechny kousky skládačky, ale teď konečně víme, o co jde, a doufáme, že to povede ke zcela novému způsobu studia temné hmoty v kupách, komentovala fyzička Emily Silichová výsledky několikaletého studia srážky dvou kup galaxií MACS J0018.5-1626, z níž ona a její kolegové z Keckovy observatoře na Havaji odhalili nové poznatky a přímé důkazy o chování tajuplné temné hmoty. Po teplotách kolem 34 stupňů Celsia přišly silné bouře a ochlazení, ale meteorologové upozornili veřejnost, že příští týden budou tropy zpět.

