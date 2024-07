Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Uplynulo 55 let od chvíle, kdy úspěšným přistáním na hladině Tichého oceánu skončila historická cesta amerických astronautů Neila Armstronga, Edwina Aldrina a Michalea Collinse v kosmické lodi Apollo 11 na Měsíc a zase zpátky. Ve zlínské porodnici přišlo na svět pětapůlkilové miminko. Ministr školství Mikuláš Bek navrhl zavést v tuzemských školách povinnou angličtinu od první třídy. Je to nepochybně rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil své zemi, odpovědný, osobně jistě nelehký, ale o to cennější krok, prohlásil premiér Petr Fiala krátce poté, co se americký prezident Joe Biden kvůli propukajícím pochybnostem o jeho fyzické a mentální kondici vzdal snahy o své znovuzvolení, aby tím – jak řekl – sjednotil svou Demokratickou stranu a posunul ji k vítězství nad Donaldem Trumpem v blížících se podzimních volbách. Do ulic Olomouce vyjela unikátní, dokonale opravená a všemi bezpečnostními zkouškami zocelená tramvaj z roku 1914. S osobním referátem z právě skončeného summitu NATO ve Washingtonu přišel nečekaně na jednání vlády prezident Petr Pavel. V Paříži začaly 33. letní olympijské hry. Jsme si vědomi toho, že došlo ke spojení – jakkoli neúmyslnému – s tragickými historickými událostmi, omlouváme se za veškeré utrpení, které to mohlo způsobit, a zbytek kampaně zrevidujeme, citoval tisk omluvu německé firmy na výrobu sportovní obuvi Adidas, která u příležitosti pařížské olympiády dala na trh repliku svých běžeckých bot Super Light 72 vyrobených původně před dvaapadesáti lety pro olympijské hry v Mnichově, na kterých pak komando palestinských teroristů uneslo a zavraždilo jedenáct izraelských sportovců; propagaci nového uvedení těchto dějinami zatížených bot dal Adidas na starost americko-palestinské topmodelce Belle Hadid, známé svými výroky o blahodárnosti zničení Izraele. Při útoku na Ukrajinu dopadly tři ruské drony na území NATO a rumunská armáda vyhlásila letecký poplach. Pod heslem „Kočka, pes i kráva mají svoje práva“ a „Tofu nekrvácí“ prošly centrem Prahy zhruba dvě desítky účastníků pochodu za respekt ke zvířatům, oblečených pro zvýraznění svého protestu jen do spodního prádla. Politická strana Motoristé sobě oznámila, že vzhledem ke své rostoucí popularitě mezi mladými českými muži zakládá mládežnickou organizaci Generace MOTOR. Většina z nás mladých sní o tom, že jednou budeme bohatí, mít vlastní bydlení, stát na vlastních nohách a jezdit svým autem, ale současní politici nám mladým svými nesmyslnými zákazy a regulacemi poškozují budoucnost, vysvětlil v médiích smysl MOTORU jeho první předseda Matěj Gregor (22). Kvůli velkému množství chlorofylu a vodního květu zakázali pražští hygienici koupání v rybníku Šeberák. Při prvním úřady organizovaném úklidu mrtvol z himálajské „zóny smrti“ nad 8000 metrů bylo z vrcholu hory Lhoce sneseno tělo českého horolezce Milana Sedláčka, který tam zahynul v roce 2012. Šest a půl roku dostala u soudu v ruské Kazani za svoje kritické texty o ruské agresi vůči Ukrajině americko-ruská, v Praze žijící novinářka Alsa Kurmaševa; její profesní kolega z The Wall Street Journal Evan Gershkovich byl ten samý den odsouzen v Petrohradu k šestnácti letům za „špionáž“. Teplé léto s průměrem kolem 27 stupňů vydrží přinejmenším do poloviny srpna, oznámili meteorologové. [email protected]