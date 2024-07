Deset světových zpráv

Dvoučlenná posádka, která 5. června odstartovala na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) ve zbrusu nové kosmické lodi Starliner firmy Boeing, se kvůli technickým problémům stále nemůže vrátit na Zemi. Astronauti Barry Wilmore a Sunita Williams měli na ISS strávit osm dní, už jsou tam však déle než 50 dní a NASA stále oficiálně neoznámila datum návratu. Starliner, jemuž při přibližovacím manévru k ISS selhalo pět z 28 manévrovacích trysek, nyní „parkuje“ u stanice, přičemž posádka i pozemní tým techniků se problém spočívající v úniku helia snaží vyřešit. Čtyři trysky se již podařilo opravit. Pokud by Starliner nakonec nebyl schopen zpátečního letu, může astronauty dopravit zpět na Zemi loď Crew Dragon firmy SpaceX Elona Muska, která na ISS vozí astronauty od roku 2020. Neoficiálně se mluví o tom, že by se astronauti měli vrátit do poloviny srpna.