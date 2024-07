Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Do čela Evropské komise byla poslanci europarlamentu opětovně zvolena její dosavadní šéfka Ursula von der Leyen. Během summitu Evropského politického společenství v Londýně podepsali premiér Petr Fiala a prezident Volodymyr Zelenskyj bezpečnostní dohodu mezi Českem a Ukrajinou. Úspěšnou sklizní vyvrcholila tuzemská okurková sezona. Vítězem tendru na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech se stala jihokorejská státní společnost KHNP a její prezident Jooho Whang poté „českému průmyslu a českým domácnostem“ slíbil do budoucna „dostatek elektřiny za příznivou cenu“. Klíčová je vůle dobýt vrchol za každou cenu, řekl médiím horolezec Radoslav Groh poté, co se svými dvěma krkonošskými druhy Jaroslavem Bánským a Zdeňkem Hákem vystoupali po deseti dnech strastiplné cesty na vrchol dosud nepřekonané hory Muču Kiš (7480 m n. m.) v pohoří Karákóram. Vydavatelství Mafra podnikatele Karla Pražáka se rozhodlo zastavit Lidové noviny. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála Wimbledon. Dva české hasičské vrtulníky odlétly do Bulharska pomáhat tamním profesionálům v boji s rozsáhlým požárem kolem města Stara Zagora. V 99 letech zemřel americký veterán George Thompson, muž, který se dobrovolně jako devatenáctiletý mladík zapojil do boje proti Hitlerovi a v řadách Pattonovy armády se podílel na osvobození Plzně. Česká republika je mým druhým domovem, a kdybych se měl z Ameriky někdy odstěhovat, odstěhoval bych se sem, citoval zdejší tisk v nekrologu Thompsonova slova i s jeho dodatkem: Pamatujte, svoboda není zadarmo a je pouze pro statečné. Delegáti evropského sněmu za hnutí ANO Andreje Babiše se jednomyslně zdrželi při hlasování, zda má Evropská unie dál pomáhat bránící se Ukrajině; sněm nakonec i přesto vyslovil s další pomocí jednoznačný souhlas. Po neúspěšném atentátu na prezidentského kandidáta v USA Donalda Trumpa radikálně posílil bitcoin. Z rokycanské radnice do Gočárovy galerie v Pardubicích se z důvodu připravované výstavy Mucha přestěhoval gigantický mistrův obraz Jan Rokycana na koncilu basilejském. V Ostravě se konal 21. ročník festivalu Colours of Ostrava. Pokud by myslivci měli dostávat pokuty, raději se na to vykašlou a půjdou rybařit nebo včelařit, ale já se potom ptám – kdo bude v republice snižovat stavy zvěře? odmítl předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota vládní návrh novely zákona dávající úřadům možnost pokutovat myslivecké spolky vysazující kvůli vzrušení z lovu do svých honiteb příliš mnoho zvěře, která pak v lesích působí majitelům ročně škody v úhrnné výši 25 miliard korun. Na letní turistické trati Břeclav–Lednice vykolejil historický osobní vlak; nikdo z 11 cestujících nebyl zraněn. Koncertem v tokijské Suntory Hall vyvrcholilo turné Symfonického orchestru Českého rozhlasu po Japonsku. Jste inspirací pro ostatní, řekl prezident Petr Pavel 150 tuzemským občanům, které pozval na zámek v Lánech k poděkování za to, že svou energií a úsilím pomáhají rozvíjet své regiony. V Praze na společné schůzi zasedala česká a ukrajinská vláda. Podle výzkumů zabloudí ve zdejších nemocnicích každý druhý pacient, který do nich vstoupí, a vědci z Masarykovy univerzity zahájili práci na tvorbě srozumitelného značení, jež by nežádoucí stav pomohlo změnit.