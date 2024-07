Po umělecku, nebo po pankáčsku? 

Vzala jsem si v dobré víře spacák, záchranný obal, vybavení na ferraty, lékárničku, jídlo... Nakonec měl batoh osm kilogramů. Říkám si, zase jsem přehnaná, tohle není zrovna sen o ultralight hikingu. Prvních 400 metrů převýšení – jee, někdo se ke mně objednává na tetování... Chce se mi jít spokojeně zpět do základního tábora a spát. Dalších 600 metrů převýšení, další objednávka na tetování. Něco ve mně křičí: „Tatí, já už nemůžu.“ Slyším svůj vnitřní hlas odpovídat: „Dělej, nevzdávej to!“ Nevzdávám, nechci se vypisovat, přijímám objednávku, ale obtěžuje mě to... Ještě že se oči nemohou nakrmit té krásy okolo, všechno kvete, neustále dřepuji s tím batohem nad kytičkami a fotím. Rychle zapomínám na tetování a jdu za otázkou, co je člověk.