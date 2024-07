Deset českých zpráv

V tendru na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany zvítězila jihokorejská společnost KHNP nad francouzskou firmou EDF, protože její nabídka byla podle české vlády lepší „prakticky ve všech hodnocených kritériích“, tedy jak v ceně, tak v míře zapojení českých firem. Cena za jeden reaktor při výstavbě dvou bloků je při současných cenách 200 miliard korun. Půjde o největší a nejdražší zakázku novodobé České republiky. První reaktor by se měl začít stavět v roce 2029, do zkušebního provozu by měl jít v roce 2036.