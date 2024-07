Evropská unie zahájila přístupové rozhovory s Ukrajinou a podepsala s ní dohodu o další podpoře v její obranné válce proti agresi ruského impéria. Děti dostaly vysvědčení a začaly prázdniny. Pouze několik kolapsů z vedra a pár drobných zranění způsobených radostnou opilostí zkomplikovaly zahájení 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, oznámila policie. Díky Alexi za zápas. Byl jsi lepší a já teď vím jenom jedno: buď se posunu na vyšší úroveň, nebo skončím se zápasením, prohlásil český bojovník MMA Jiří Procházka poté, co v Las Vegas prohrál s brazilským protivníkem Alexem Pereirou v boji o titul šampiona polotěžké divize UFC. Zemřel brigádní generál, signatář Charty 77 a politický vězeň normalizace Zbyněk Čeřovský (92). S příchodem července skončily horké letní dny plné bouří s kroupami jako tenisové míče. Vláda schválila zvýšení koncesionářských poplatků za televizi ze 135 na 150 korun. Devítiletý český chlapec zahynul v Chorvatsku poté, co se jeho rodina cestou k moři zastavila v tamním vojenském polygonu, aby si přes výrazná varování na tabulích nasbírali jako suvenýry prázdné nábojnice; chlapec si pak vzal do auta i nalezený minometný granát, který později nečekaně vybuchl a zabil jej. Prahu navštívil argentinský prezident Javier Milei. Hantec má v UNESCO na tutáč svůj tympl, protože spojuje fšecky národy na evropský hródě. Je to slang s evropskó hercnó, vysvětlil brněnský učitel Jan Hlaváček, proč se spolu se skupinou dalších brněnských patriotů rozhodl usilovat o zápis brněnského hantecu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hantec tam rozhodně patří, je to mluva s příběhem, která jasně ukazuje, že Brno bylo vždy křižovatkou Evropy, podpořila Hlaváčkovo úsilí o zápis vědkyně z Ústavu pro jazyk český Milena Šipková. Bývalý nizozemský premiér Mark Rutte se stal místo odcházejícího Jense Stoltenberga novým generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. Šestý měsíc za sebou meziročně stouply maloobchodní tržby. Nařízení soudu znovu prozkoumat podezřelé zábory půdy při plánování obchvatu Mikulova přibrzdilo stavbu dálnice Brno–Vídeň. Počet kvalifikovaných řemeslníků strmě klesá, spočítali statistikové a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR varovala veřejnost, že zejména situace ve stavebnictví začíná být pro nedostatek zedníků a pokrývačů neudržitelná. Při kontrole se inspektorkám veterinární správy naskytl velmi smutný pohled: některé kachny se abnormálně a soustavně točily do kruhu, další kachny pak pouze ležely na zádech a asi stovka jich už vůbec nebyla schopna pohybu, popsal mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner podmínky v jednom z jihočeských velkochovů drůbeže, jehož majiteli teď za týrání zvířat a jejich chov v nevhodných podmínkách hrozí až deset let vězení. Po šesti letech průtahů začal pracovat Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb ČR, jehož členové mají od parlamentu úkol dohlížet na to, aby zdejší tajné služby při své činnosti neporušovaly zásady právního státu. Silný vichr vyvrátil 40 tisíc stromů ve školním Masarykově lese brněnské Mendelovy univerzity. Na seznam národních kulturních památek přibyla Nová radnice v Ostravě. V jedné ze tříd základní školy v Horních Počernicích se během závěrečných vyučovacích hodin zřítil sádrokartonový strop, ale díky duchapřítomnosti paní učitelky všechny děti včas unikly a nikomu se nic nestalo.