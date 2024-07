Deset českých zpráv

Od července mohou v Česku darovat krev i homosexuální muži. Vyplývá to z vyhlášky ministerstva zdravotnictví, podle níž budou z dárcovství nově vyřazeni všichni, kteří v posledních několika měsících provozovali rizikové sexuální praktiky, a to bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Dosud se tato výjimka týkala jen mužů majících sex s jinými muži, a to i přesto, že se krev testuje na přítomnost HIV, což iniciativy hájící práva menšin označovaly za diskriminační.