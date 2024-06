Uplynulý týden Ivana Lampera

Horká vlna přinesla denní teploty nad 30 stupňů Celsia a Česko zažilo první letošní tropickou noc. Uplynulo 82 let od chvíle, kdy v kryptě pražského chrámu sv. Cyrila a Metoděje ukončili po hrdinném boji s přesilou SS a české protektorátní policie svůj život vlastní rukou parašutisté Jan Kubiš, Jozef Gabčík, Josef Valčík, Josef Bublík, Adolf Opálka, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc, kteří předtím zorganizovali a provedli úspěšný atentát na nacistického protektora Reinharda Heydricha. Na noční obloze nad Brnem zářily noctilucentní mraky. Zemřela Anouk Aimée. Nominálně to může vypadat, že stagnujeme, ale prakticky vlastně stoupáme, protože univerzit přibývá a je jich hodnoceno stále víc; Karlova univerzita je na tomto žebříčku nejlepší univerzitou z nových zemí Evropské unie, což není úplně špatný výsledek, komentoval prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy Ladislav Krištoufek skutečnost, že Karlova univerzita si na čerstvém žebříčku kvality světových univerzit polepšila oproti loňsku o dvě příčky a postoupila na 246. místo. Americký výrobce polovodičů onsemi oznámil, že hodlá investovat dvě miliardy dolarů do rozšíření výroby ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm. U Žatčan se srazily dvě motorky. Rusko zveřejnilo ochotu zasednout k mírovým rozhovorům „okamžitě poté“, co se Ukrajina vzdá východní části svého území včetně Krymu a slíbí, že nikdy nevstoupí do NATO; ukrajinští a západní představitelé požadavky Kremlu odmítli a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je přirovnal k postupu nacistického Německa v minulosti, kdy „Hitler také říkal: ,Dejte mi část Československa a tím to končí,‘ ale pak bylo Polsko a okupace celé Evropy“. Ve věku 97 let zemřel veterán z druhé světové války Charles Gad Strasser, československý dobrovolník, který se v roce 1944 zúčastnil obléhání Dunkerku. Nebudu zabíhat do operačních detailů typu, kolik hlavic by mělo být v provozu a kde, ale musíme tyto otázky konzultovat, protože svět, kde Rusko, Čína a Severní Korea mají jaderné zbraně, a NATO je nemá, je nebezpečnější svět, vysvětlil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, proč v reakci na rostoucí hrozby agrese ze strany Ruska a Číny zahájily členské země NATO „intenzivní konzultace“ o odstrašujícím vyjmutí západního jaderného arzenálu ze skladů a jeho uvedení do pohotovosti. Senát schválil prezidentovu nominaci právníka a sociologa Jiřího Přibáně a soudce Tomáše Langáška na nové členy Ústavního soudu. Na trase budoucí D35 u Hradce Králové objevili archeologové zřejmě nejdelší pravěkou mohylu v Evropě: 190 metrů dlouhý a šest tisíc let starý hrob význačného příslušníka tehdejší společnosti, k němuž byli později pohřbeni ještě další tři nebožtíci a třicet hrobů ještě v průběhu času vzniklo po krajích mohyly. Tři šikovní kluci nabízejí své služby. Každý z nás trénuje box více než osm let, lámeme kosti a mrzačíme, donutíme každého, aby se bál, případně ho pošleme do nemocnice, citovala média příklad ze stránek na sociální síti Telegram, kde nájemní kriminálníci postsovětského prostoru (v citovaném případě Kazaši) nabízejí zájemcům své služby – od fyzických útoků přes žhářství až po znásilnění, a kde podle expertů najímá dnes ruský režim vykonavatele útoků na infrastrukturu v západní Evropě. Silné bouřky přerušily železniční dopravu na východě republiky a větrná smršť odnesla střechu historického Trojhalí v centru Ostravy. Nastalo léto.