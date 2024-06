Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Přívalové deště vyboulily jeden pruh dálnice D5 u Rozvadova a sesun svahu v silných deštích zastavil provoz vlaků na trati z Českých Budějovic do Plzně. Na železnici začal platit letní jízdní řád. Při pokusu zapálit autobusy městské hromadné dopravy a způsobit rozsáhlý požár v garážích pražského dopravního podniku zadržela policie šestadvacetiletého cizince z Latinské Ameriky a obvinila jej z terorismu. Existuje podezření, že útok byl financován a organizován z Ruska, řekl k věci premiér Petr Fiala. Přibylo případů spalniček. Média citovala výzvu, ve které místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv poradil ruským občanům i zahraničním přátelům Ruska, jak potrestat „USA a jejich zas*ané spojence“ za podporu bránící se Ukrajiny. Každý den bychom se měli snažit jim maximálně uškodit, ochromit jejich instituce, rozbít jejich důvěru v budoucnost! Bojí se sociální exploze? Pojďme jim ji zařídit! Křičí, že používáme fake news? Pojďme proměnit jejich životy v bláznivou noční můru, v níž nedokážou rozlišit divokou fikci od reality dne, pekelné zlo od rutiny života, uvedl ve svém praktickém návodu na síti X mimo jiné Medveděv. Armáda dostala souhlas s nákupem 77 německých tanků Leopard 2A8 za 52 miliard korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo s rozdělováním čtyř miliard korun z fondů Evropské unie na rozvoj tuzemského vysokorychlostního internetu. Úřady vyhlásily nejvyšší stupeň ohrožení klíšťaty. Ve volbách do Evropského parlamentu zvítězilo s 26 procenty hlasů opoziční hnutí ANO před vládní koalicí Spolu (22 procent) a tandemem Přísaha a Motoristé sobě s 10 procenty. Tušil jsem, že by mi to mohlo i pomoct, ale nedokázal jsem to ke konci úplně analyzovat; objektivně to vypadalo, že to pomáhá, ale na druhou stranu to bylo už tak přepálené, že jsem nevěděl, co to udělá, odpověděl lídr kandidátky Motoristů sobě, automobilový závodník, odpůrce omezování emisí z automobilové dopravy a držitel druhého největšího počtu preferenčních hlasů v eurovolbách Filip Turek na otázku médií, zda mu v předvolební kampani pomohly, či naopak uškodily fotografie zachycující ho při nacistickém hajlování a informace, že je zapáleným sběratelem vojenských předmětů spjatých s hitlerovskou třetí říší. Lékařům v pražské nemocnici Motol se podařilo úspěšně provést první souběžnou transplantaci srdce a plic u dětského pacienta. Vláda schválila zákon o podpoře lidí ohrožených bytovou nouzí. Dnes je to kromě radosti i s jistým přídechem smutku, protože je to naposledy, kdy se s ní setkávám v roli prezidentky nám nejbližšího souseda, řekl novinářům prezident Petr Pavel poté, co na Pražském hradě naposledy přijal svoji slovenskou kolegyni Zuzanu Čaputovou; v průběhu své dvoudenní rozlučkové cesty dostala slovenská prezidentka od Petra Pavla české nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva za mimořádný přínos k rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi a ona sama mu na oplátku za totéž udělila nejvyšší slovenské vyznamenání Řád bílého dvojkříže. Organizátoři oznámili, že na židovském hřbitově v Telči odehrají příští týden svoje vesmírné songy Babylonely a Andy the Doorbum. Hromadná srážka jedenácti aut uzavřela pražský tunel Blanka. Republiku opět zasypal saharský prach a meteorologové oznámili, že do Evropy míří vlna veder, kterou pocítí i Česko. [email protected]