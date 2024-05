Začalo to na Měsíci

Ten den pro mě začal už během předchozí noci. Přistání mise Odys- seus na lunárním povrchu bylo o jeden oblet kolem Měsíce odloženo, a tak se jeho čas posunul z přijatelných 22.30 na dobu až po půlnoci. Jako příležitostný fanoušek kosmonautiky jsem si první přistání soukromého modulu na Měsíci nechtěl nechat ujít, zvlášť když součástí živého vysílání na internetu měl být i přímý přenos z kamery umístěné na palubě. Všechno ale dopadlo jinak. Obrázky z přistání žádné nebyly, ještě půl hodiny po plánovaném čase ani nebylo jasné, že se vůbec podařilo, a nakonec se celé vysílání omezilo jen na záběry z řídicí místnosti. Byl jsem dost zklamaný a nemohl jsem pak dlouho usnout.

Ráno mě nepřekvapivě budík probudil nevyspalého a s bolestí hlavy. A to jsem se na dnešek tak těšil. Odpoledne jsme měli v plánu velkou rodinnou oslavu narozenin naší mladší dcery. Náladu jsem měl pod psa a nenapomohlo tomu také to, že starší dcera odmítala vstávat. Přesto jsem se pustil do své nové ranní rutiny, kterou je teď, když jsem na volné noze a nespěchám brzy ráno do kanceláře, i příprava svačiny pro dcery do školy.