Požár stánku s občerstvením narušil tradiční shromáždění účastníků svatojiřské pouti na vrcholu hory Říp. Letošní duben se jako jedenáctý měsíc v řadě stal nejteplejším v historii globálního měření, uvedla meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Česká veřejnost si připomněla 79. výročí konce druhé světové války v Evropě. Členové Havloids Memorial Clubu, který podle stanov „sdružuje havloidy a pravdoláskaře na dvou kolech“, uctili na pražských Olšanských hřbitovech památku ukrajinských vojáků, kteří padli při osvobozování Prahy sovětskou armádou v květnu 1945. Je historickým paradoxem, že Rusko, tehdy součást spojenecké koalice bojující proti agresi, se dnes samo stalo agresorem a rozpoutalo na evropském kontinentu válku ničivou podobně jako druhá světová, zatímco poražené, tehdy nacistické Německo se stalo po hluboké reflexi demokratickou zemí podporující mír a stabilitu v Evropě, řekl před Národním památníkem na Vítkově ve svém projevu k válečnému výročí prezident republiky Petr Pavel. Na bezměsíčné obloze proletěl jasně viditelný meteorický roj Éta Aquaridy. Ústavní soud rozhodl, že zdejší úřady už nesmí pokračovat v dosavadní brutální praxi, kdy jsou lidé žádající o oficiální změnu pohlaví nuceni ke kastraci a k chirurgickému odstranění pohlavních orgánů. V pražské Nekázance byla slavnostně otevřena nová Síň slávy českého hokeje. Sto metrů vysoký vír proletěl kolem Adamova u Českých Budějovic a meteorologové nevyloučili, že to mohlo být tornádo. Po společných letech plných vzestupů, pádů a nezapomenutelných zážitků jsme se s Monikou rozhodli, že naše cesty se nyní rozdělují, oznámil expremiér a šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš (70) na Facebooku, že se po třiceti letech společného života rozešel s manželkou, protože jeho srdce získala o čtyřicet let mladší Aneta Zicklerová, popsaná bulvárem jako „zrzavá kráska s tělem bohyně“; po Babišově oznámení vyšlo najevo, že o nové partnerce možného kandidáta na šéfa české vlády není známo nic víc než to, že se mu loni sama přišla nabídnout jako reklamní manažerka pro obsluhu stranické sociální sítě a že otec jejího předchozího manžela Josef Zickler šéfoval do své nedávné smrti nacionalistickému antisystémovému hnutí Řád národa – Vlastenecká unie, které sídlilo v těsném sousedství ruské ambasády ve vile druhdy vlastněné Ruskou federací. Šokovaní pasažéři vlaku společnosti RegioJet z Prahy na východní Slovensko sdělili médiím, že byli během noci v kupé napadeni krvežíznivými štěnicemi a museli před nimi prchnout do vedlejšího bezpečnějšího vagonu. Ředitel Bezpečnostní informační služby BIS Michal Koudelka byl povýšen na generálmajora; povýšení do generálské hodnosti se třiadvacet let po odchodu ze služby dočkal i někdejší šéf rozvědky Petr Zeman. Byl jsem unavený po dlouhé cestě, spěchal jsem za rodinou a on mě hodně naštval, ale zpětně si říkám, že jsem tímto způsobem neměl reagovat, kál se před plzeňským soudem řidič kamionu Jan Šefl za to, že loni u Stodu předjel přes dvě plné čáry „příliš pomalu“ jedoucí automobil, pak svůj kamion postavil napříč přes oba jízdní pruhy, zastavil údajně zdržujícího řidiče, sápal se do jeho kabiny a přitom jej kvůli jeho národnosti oslovoval „ty zkurvené úkáčko“. V Davli bylo otevřeno první veřejné přístaviště pro soukromé rekreační lodě mezi Prahou a Slapskou přehradou. U Žacléře na Trutnovsku byl spatřen los.

[email protected]