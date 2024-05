Miliardová sebedestrukce

Zhruba třetina rozpočtu Evropské unie směřuje do zemědělských dotací v rámci Společné zemědělské politiky. Konkrétně se bavíme o 55 miliardách eur. Celých 80 procent z této sumy přitom nakonec připadá pouze 20 procentům zemědělských firem – konkrétně těm velkým, vyznačujícím se průmyslovými postupy v hospodaření. Tedy těm, které například masově pěstují řepku a lijí na ni vysoké dávky pesticidů jenom proto, že se to zkrátka a dobře ekonomicky vyplatí. Co na tom, že pak řepka z velké části skončí jako palivo ve spalovacích motorech.

Jenom 20 procent z unijního rozpočtu pro zemědělství se dostane menším farmám, které využívají ekologické postupy, dbají o udržitelnost hospodaření a pestrost krajiny, nezahlcují půdu pesticidy, střídají plodiny, ponechávají část polí přírodě a tak podobně.