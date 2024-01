Uplynulý týden očima Ivana Lampera

Silné deště a tající sníh zvedly do nejvyšších povodňových stupňů hladiny řek a úřady v Praze zahájily přípravu protipovodňových zábran. Premiér Petr Fiala s manželkou Janou poobědvali na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem a jeho chotí Evou. Zastavilo se zlevňování pohonných hmot. Česká národní banka zveřejnila své očekávání, že tuzemská inflace letos klesne pod tři procenta. Je to pro nás příležitost zbavit se ustrašenosti a přemýšlet, co bychom mohli udělat pro sebe a pro svět, popsal filozof Miroslav Petříček ve veřejnoprávním rozhlase, jaké možnosti dávají lidem novoroční předsevzetí. Loňské hospodaření státu skončilo se schodkem 288,5 miliardy korun – o 80 miliard menším než v roce 2022, oznámil ministr financí Zbyněk Stanjura. Noviny informovaly, že Rusko zahájilo proti Ukrajině sérii největších vzdušných úderů od počátku války; ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ruské bombardování měst za „absolutně vědomý teror“ a požádal Západ o pomoc s protivzdušnou obranou země. Často se teď mluví o únavě z války na Ukrajině, ale pokud budeme unavení z toho, že nám hrozí nebezpečí, potom tomu nebezpečí podlehneme, varoval v televizním interview českou veřejnost před upadnutím do lhostejnosti ministr zahraničí Jan Lipavský. Vláda podpořila návrh koaličních poslanců na uzákonění korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí a opoziční strany ANO a SPD to označily za „ohrožení demokracie“. Colt.cz koupil Sellier & Bellot. Předsednictví Rady EU převzala od Španělska úderem 1. ledna Belgie a prezident Petr Pavel vyzval ve svém novoročním projevu politiky, že „je načase“, aby konečně začali podnikat konkrétní kroky k přijetí eura. Přišlo mi to bezpečnější, vysvětlil policii pětapadesátiletý občan Mostu, proč o silvestrovské půlnoci vítal nový rok na tamním sídlišti nikoli petardami, ale palbou ze samonabíjecí pušky; policisté jej zadrželi a později mu odebrali zbrojní pas a všech patnáct střelných zbraní různého typu, které skladoval doma ve skříni. Státní příspěvek rodičům za nově narozené dítě se zvedl o 50 tisíc korun na celkových 350 tisíc. Novým trenérem české fotbalové reprezentace se stal Ivan Hašek. Osmnáct členů hasičského sboru Moravskoslezského kraje vybavených mobilními čerpacími stanicemi a obojživelným vozem ARGO odjelo pomáhat lidem zasaženým rozsáhlými povodněmi na severu Francie. Nemusíme mít deset druhů toaletního papíru, stačí jeden za normální cenu a jeden více prémiový, vysvětlil šéf firmy Foodora Adam Kolesa v médiích, v čem se prodejny jeho podniku odlišují od velkých on-line hypermarketů. Pojišťovny se rozhodly ulehčit lidem s prodělanou rakovinou cestu k životní pojistce a oznámily, že podle zdravotních informací stanoví dobu – pravděpodobně sedm let –, po jejímž uplynutí „zapomenou“ na žadatelovo setkání s rakovinou a nebudou mu už tak jako dosud připočítávat výraznou přirážku k pojistce. Na komoditních burzách dál rostla cena kakaa. Vyšlo najevo, že někdejší dlouholetá redaktorka předlistopadového vysílání BBC do Československa a pak až do roku 2005 šéfka slovenského vysílání BBC World Service Terézia Javorská působila jako agentka Státní bezpečnosti komunistického Československa. Teploty v prvním novoročním týdnu dosahovaly deseti stupňů nad nulou, o víkendu pak přišel mráz. Nad Trhovým Štěpánovem byla slavnostně otevřena nová rozhledna.

