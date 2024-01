Nejlepší den roku – s Bonnie v New Yorku

Na naši vysněnou a dlouho plánovanou cestu do New Yorku jsme se na začátku srpna vydali celá rodina – já, má žena Lucie a naši dva kluci.

Den „D“, 4. srpna, začal seznámením s průvodkyní z dobrovolnické organizace Big Apple Greeter, která nabízí turistům možnost poznat New York s místními. Každý cestovatel může své představy a zájmy organizaci předem sdělit a místní „průvodci“ by je měli zohlednit či se jimi při plánování prohlídky inspirovat. Pro nás to bylo výtvarné umění, malé nezávislé galerie, např. venkovní street art objekty, zájem ochutnat místní autentický street food a zájem o architekturu.