Deset českých zpráv

Začal Měsíc pro fakultu

Karlova univerzita v minulém týdnu odstartovala iniciativu Měsíc pro fakultu. Půjde o soubor akcí, který má studentům, studentkám a zaměstnancům filozofické fakulty pomoci k návratu do akademického života a do hlavní budovy FF UK po tragické střelbě z 21. prosince. Samotná budova je zatím prakticky uzavřená a do provozu by se měla vrátit (s výjimkou 4. patra) na startu letního semestru. Výuka v tom aktuálním je přerušená a zkoušky dobrovolné. V rámci zmíněné iniciativy již proběhl průvod k hlavní budově, kterou účastníci symbolicky objali.