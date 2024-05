Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Za přísných bezpečnostních opatření a pod dozorem hasičů prosvětlily čarodějné ohně na českých kopcích Valpuržinu noc. V Praze se za přítomnosti prezidenta republiky Petra Pavla a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen konal slavnostní koncert na připomínku, že uplynulo dvacet let od splněného snu generací zdejších vlastenců – přijetí České republiky do spolku evropských demokracií sdružených v Evropské unii. Český duch a to, jak jste bojovali za svou svobodu, byl inspirací pro celou Evropu, řekla ve svém projevu k oslavě výročí Ursula von der Leyen. Chceme-li hrát v Unii první ligu, logicky se nabízí přijetí eura – zkušenost zemí, které jím už platí, potvrzuje, že nespokojení jsou s ním pouze ti, kteří ho nemají, vyzval předtím ve své řeči prezident Pavel tuzemskou veřejnost, aby konečně vzala rozum do hrsti a posílila svoje šance na setrvání v zóně svobody přijetím společné evropské měny. Didaktickým testem z matematiky začaly na středních školách státní maturity. Vláda schválila návrh důchodové reformy z pera ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky a poslala jej ke schválení do parlamentu. Jsou chvíle, kdy se každý politik má zamyslet, zda svou duši neprodává již příliš, zda svým konáním nepomáhá více zlu než dobru, napsala ministryně obrany Jana Černochová v otevřeném dopise opozičnímu předákovi Andreji Babišovi poté, co Babiš nazval šéfa vlády Petra Fialu kvůli jeho snaze pomoci bránící se Ukrajině „ukrajinským premiérem“, který na Česko kašle, zatímco on, Babiš, by prý Ukrajině nepomáhal, ale „pro Česko udělá všecko“. Po delší jízdě stokilometrovou rychlostí bez strojvůdce a bez cestujících vykolejil u obce Klínec samovolně rozjetý osobní vlak. Z ukrajinské fronty přišly další alarmující zprávy o vyčerpaných silách ukrajinské obrany a vytrvalém postupu Rusů. Pokud Evropa a celý Západ nebudou schopny udržet Ukrajinu jako nezávislý stát bez územních a politických koncesí ve prospěch Moskvy, pokud budeme rozděleni a ukážeme se jako neschopní zorganizovat obranu na území Polska a celé Evropy, pak bude válka – Rusové se na Ukrajině nezastaví, citoval i zdejší tisk slova, kterými polský premiér Donald Tusk zhodnotil, kam to povede, pokud se na Západě prosadí víc politiků s názorem, že pomoc Ukrajině je zbytečná a hlavní je „mír“. Olejomalba Františka Kupky nazvaná Conception/Danae (Početí) se s prodejní cenou 126 milionů korun stala nejdražším obrazem prodaným na aukci v dějinách České republiky. Sté narozeniny oslavil na svátečním shromáždění na vojenském letišti ve Kbelích jeden ze dvou posledních žijících československých veteránů Královského letectva (RAF) Jiří Pavel Kaf- ka. Celé budování obrany není jenom o tom, že máme silné ozbrojené síly, ale je to i o tom, že máme soudržnou společnost, že máme lásku ke společným hodnotám a že máme vůli se bránit. A příklady lidí, kteří v odcizení, nejistotě, bez rodiny byli ochotní vstupovat do ozbrojených sil a riskovat život za svoji vlast, to je podle mě obdivuhodné, vzdal při té příležitosti oslavenci hold náčelník generálního štábu Karel Řehka a písemnou gratulaci od britského krále Karla III. přišel do Kbel předat Jiřímu Kafkovi britský velvyslanec v Česku Matt Field. Teploty se vyšplhaly k rekordům, v Husinci-Řeži naměřili 30 stupňů Celsia; pak se ochladilo a přišel déšť. X [email protected]