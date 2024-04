Focus locus

Ráda bych do mlýna debat, které se vedou o duševním zdraví dětí, dospělých a spoustě dalších témat, přinesla jeden zajímavý střípek. Je to locus of control (LOC), pojem z oboru sociální psychologie, který v češtině nemá jednotnou alternativu, ale používá se osobní příčinná orientace, těžiště řízení či lokalizace kontroly. LOC měří, do jaké míry jsou jednotlivci přesvědčeni o tom, že jsou schopni řídit a ovládat výsledky své činnosti, tj. subjektivní pocit kontroly jednotlivce nad důsledky jeho chování.

Osoby s interním LOC věří, že se jejich život vyvíjí zejména v závislosti na jejich schopnostech, činnosti a úsilí a že svůj život mají pevně ve svých rukou. Jsou přesvědčení, že události jsou podmíněny jejich vlastním chováním nebo jejich relativně stálými vlastnostmi. Tzv. internalisté bývají zdravější, spokojenější a lépe zvládají zátěžové situace. Jedinci s externím LOC vnímají odměnu či trest jako nezávislé na svých činech, ale jako důsledky náhody, moci jiných lidí či osudu. Tito lidé pak často používají pasivní strategie zvládání zátěže, objevují se u nich pocity bezradnosti a rezignace. Častěji se u nich vyskytuje problémové chování a mají i vyšší riziko sebevražedného jednání. Vliv LOC je ale patrný v nejrůznějších oblastech; například při léčení válečných veteránů s poraněním míchy či posttraumatickým šokem měl faktor interního LOC kladný vliv. Stejně tak u pacientů s HIV, migrénou, cukrovkou či epilepsií. 7500 britských dětí, sledovaných od narození, které v deseti letech projevily interní LOC, mělo ve třiceti letech nižší pravděpodobnost nadváhy, a naopak vyšší sebevědomí. Univerzitní studenti, kteří věří ve význam svého úsilí, dosahují lepších akademických výsledků než ti, kteří jsou řízeni externě.