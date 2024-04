despekt Rychle ukázat tu gorilu

V pražské zoo se narodila další gorila a potvrdila známý fakt, že se těmto zvířatům v nuceném a nijak zvlášť podnětném pražském azylu daří. To je dobrá zpráva, kterou ovšem kazí fakt, jak pohotově zapojilo vedení zoo událost do své propagace. Gorilí matka a její mládě by si zasloužily více respektu.