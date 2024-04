despekt Přepálená slova Svobody

Oběti justičních vražd či okradení a zničení sedláci z padesátých let by s lidovcem Cyrilem Svobodou patrně nesouhlasili: když jej KDU-ČSL pro jeho náklonnost k Rusku vyzvala k opuštění strany, nazval to „stalinskou metodou“. Cyril Svoboda by se měl vzdělat v historii a neurážet oběti stalinismu.