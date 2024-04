Poslední šance zachránit Mánes

Kdybychom uspořádali anketu o nejkrásnější galerijní budovu v zemi, nejspíš by na prvním místě skončil pražský Mánes. Premiantem je ale zároveň už dlouhá léta i v další nevypsané soutěži: o českou galerii s nejhorším výstavním programem. Může za to současný majitel budovy, Nadace českého výtvarného umění. Během dvou dekád nadace dostala Mánes do stavu, proti kterému dlouhodobě a marně protestuje kulturní veřejnost. Teď ale ceněné památce svitla jistá naděje. Proti poměrům v nadaci se konečně vzbouřili lidé, kteří na ni mají dohlížet.

Dvakrát zabavená