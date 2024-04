Na ceste za voľbami

Pri voľbe prezidenta nemáme možnosť voliť poštou, a tak sa vraciam domov. Študujem vo Francúzsku. Za normálnych okolností cestujem domov autobusom cez Prahu, ale pre túto špeciálnu príležitosť som sa rozhodol ísť vlakom do Bratislavy.

Vyrážam kúsok po ôsmej večer z Dijonu. Prvý prestup zvládam s ľahkosťou a pochvaľujem si pohodlie vlakov. Ak to porovnám s naprataným autobusom, kde bojujem každú cestu s mojim spolusediacim o centimetre priestoru, naozaj sa cítim luxusne. Za chvíľu pochopím, že to je omyl. V Mulhouse by som mal presadnúť na vlak do neďalekého Bazileja. Pípne mi správa, že meškať bude minimálne hodinu. Niekto skočil pod vlak.