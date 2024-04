Elektrická auta se přestávají prodávat. Jako luxusní zboží neuspějí

Elon Musk se může radovat, jeho Tesla je podle posledních údajů opět největším výrobcem elektrických aut na světě. Hned na druhý pohled však důvod k oslavám trochu vyprchává. Tesla se totiž vyhoupla zpět na první příčku proto, že její prodeje klesly loni méně než prodeje jejího největšího konkurenta, čínské automobilky BYD.

Tesla předpokládala, že v prvním čtvrtletí prodá 450 tisíc nových elektrických aut. Prodala jich pouze 386 810, o pětinu méně než ve čtvrtletí předchozím. Čínský výrobce si ovšem vedl ještě hůře, a to přesto, že jak Tesla, tak BYD v předtuše propadu snižovaly v prvním čtvrtletí ceny. Po letech systematického růstu se křivky prodejních oddělení dvou nejdůležitějších výrobců automobilů s alternativním pohonem stáčejí směrem dolů.

Zmíněné firmy nejsou samy. V segmentu elektrických aut se obecně začínají rozevírat nůžky mezi tím, co výrobci plánují, a tím, co si jejich zákazníci přejí. Elektrická auta se vyrábějí, loni jich světové automobilky dohromady vyprodukovaly zhruba 10,5 milionu. Letos by měla výroba vzrůst na 13,5 milionu kusů, napřesrok, tedy v roce 2025, by podle jejich plánů měly výrobní linky vychrlit již 18 milionů elektroaut, což je nárůst produkce o 70 procent během pouhých dvou let.

Tedy teoreticky, protože - jak uvedl nedávno deník Financial Times - poptávka podobný trend rozhodně nesleduje. Loni se prodalo 9,5 milionu automobilů na elektrický pohon, letos to vypadá na 9,8 milionu. Jinými slovy, o vozidla, bez jejichž masového nástupu si vůbec nelze představit přechod na bezuhlíkovou ekonomiku, není takový zájem, jak by si výrobci představovali.

Což je samozřejmě tlačí a bude tlačit ke změně zmíněných plánů. General Motors tak oznámil omezení výroby elektrických aut již v říjnu. Ford totéž provedl v lednu. Gigantická půjčovna aut Hertz, jedna z největších v USA, kvůli vysokým nákladům spojeným s pojištěním a likvidací případných škod 20 000 elektroautomobilů prodává a nakupuje místo nich znovu auta se spalovacím motorem.

Touhy duše

Důvody jsou na první pohled zřejmě, na druhý komplikovanější. V méně bohatých zemích, ke kterým v tomto kontextu patří i Česko, je na prvním místě jistě cena. Elektrická auta jsou tak drahá, že spadají stále do kategorie luxusního zboží. K jejich nákupu nestačí přesvědčení o jejich nezbytnosti pro budoucí život na planetě, potřebujete i nadstandardní finanční prostředky.

Úplně nejlevnější elektrická škodovka stojí v tuto chvíli 1 200 000 korun, v praxi ale nejspíš zaplatíte více. Na rovinu, když si Respekt nedávno potřeboval koupit nové auto, nepořídil si elektrické, byť patří jistě k těm potenciálním zákazníkům, kteří naléhavě chápou smysl jejich existence. Pokud se musíte při svém běžném rozhodování chovat ekonomicky racionálně a v běžném horizontu vyrovnávat svůj firemní nebo rodinný rozpočet, budete nákup auta na elektrický pohon zdůvodňovat obtížně.